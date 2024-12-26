Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayımladı. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar kar yağacak mı merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, Antalya ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara'nın batısında fırtına etkili olurken, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak görülecek. Cuma günü ise sıcaklık düşüşüyle birlikte kar yağışı başlıyor. İşte bölge bölge hava durumu.

1 /11 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre bölge bölge hava durumu...﻿

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Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına alarmı Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, özellikle Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlü fırtına beklendiğini duyurdu.

Özellikle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne bölgelerinde 50-80 km/s hızında rüzgar etkili olabilir.

Çatı uçmaları ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.



3 /11 5 il için sarı kodlu uyarı Çanakkale

Edirne

İstanbul

Kırklareli

Tekirdağ

4 /11 Cuma günü kar geliyor Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Cuma günü kar yağışının Trakya, Kütahya, Balıkesir ve Doğu Anadolu'da etkili olacağını açıkladı.

İstanbul için ise kar yağışı beklenmezken, hafta sonu sıcaklıkların 8 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

Pazartesi günü ise Bolu ve Ankara'da kar görülebilir.

5 /11 Doğu Anadolu ve Karadeniz'de buzlanma ve çığ riski Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ve Doğu Karadeniz’in iç bölgelerinde çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, yurdun doğusunda buzlanma ve don olaylarının ulaşımı zorlaştırabileceği bildirildi.

6 /11 Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı.

Ancak Cuma gününden itibaren özellikle batı kesimlerde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

7 /11 Marmara’da kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. İstanbul, Kırklareli ve Edirne'de sağanak yağış beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan saatte 50-70 km hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

8 /11 Ege'de sağanak ve fırtına etkili olacak Ege Bölgesi'nde Muğla çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

9 /11 Akdeniz’de kuvvetli yağış ve karla karışık yağmur Akdeniz Bölgesi, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında olacak. Antalya ve Mersin çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Toroslar ve Batı Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

10 /11 İç Anadolu Bölgesi: Yağmur ve bulutlu hava İç Anadolu Bölgesi'nin doğusu yağmurlu, diğer kesimlerinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sivas ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkili olabilir.