Hırdavat dükkanı alev topuna döndü, ekipler seferber oldu

21:1813/12/2025, Cumartesi
IHA
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir hırdavat dükkanı alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin seferber olduğu yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Arifiye’de Artvin Sanayi içinde bulunan hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. 

İki katlı dükkan adeta alev topuna dönerken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

 Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu.

Yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

#Sakarya
#Hırdavat
#Yangın
