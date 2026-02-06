IBAN ricası hayatınızı karartabilir: 10 yıl hapis riski var

"10 yıla kadar hapis cezası alabilirsiniz"

IBAN üzerinden yaşanan yargılanma sürecini anlatan Çakır, "Kişiyle IBAN’ınızı paylaşmanız sonucunda hangi suçlara ulaşabilir dersek, ’Suç gelirlerini aklama’ suçunu oluşturabilir. Bu 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar da adli para cezasını oluşturur. Yasa dışı bahis, bahse aracılık suçunu oluşturması ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar da adli para cezası ile sonuçlanabilir. Nitelikli dolandırıcılık suçu oluşabilir. Bu da iştirak olarak da dosyaya sanık veya şüpheli olarak eklenebilirsiniz. Duruma göre hapis cezaları değişir lakin 10 yıla kadar ağır bir cezası vardır.