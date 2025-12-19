Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İhale, vergi ve TMSF

İhale, vergi ve TMSF

04:0019/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Aralık 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Savunmaya sipariş yağdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk savunma sanayii sektörü siparişlerinin 2 katına çıktığını ifade etti. Bu durumun gelecek yıllarda artarak devam edeceğine işaret eden Yılmaz, "Savunmada çalışanların yaş ortalaması 34 ve bu ümit vaat ediyor" dedi.

CHP’den alakasız Terörsüz Türkiye raporu: İmamoğlu salınsın TMSF kayyum atamasın

CHP, “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili raporunu Meclis komisyonuna sundu. Ancak, 53 sayfalık raporda süreçle ilgili tavsiye ve görüşler yerine CHP’nin siyasi ajandasına uygun olarak ihale mevzuatı, vergi, şirketlere kayyum, İmamoğlu, Gezi, TMSF, TÜİK, MASAK ve din dersinin kaldırılması var.

Aslan'a tek gol yetti

Gençlerden ve fazla süre alamayan isimlerden kurulu bir kadroyla Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Başakşehir'i konuk eden G.Saray, Ahmed Kutucu'nun golüyle 3 puanı aldı. Sarı-kırmızılılar, ilk haftayı kayıpsız kapattı.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mevlânâ'da kaygıdan huzura: İrade, umut ve manevi direnç