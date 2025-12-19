İhale, vergi ve TMSF

Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Aralık 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Savunmaya sipariş yağdı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk savunma sanayii sektörü siparişlerinin 2 katına çıktığını ifade etti. Bu durumun gelecek yıllarda artarak devam edeceğine işaret eden Yılmaz, "Savunmada çalışanların yaş ortalaması 34 ve bu ümit vaat ediyor" dedi.
CHP’den alakasız Terörsüz Türkiye raporu: İmamoğlu salınsın TMSF kayyum atamasın
CHP, “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili raporunu Meclis komisyonuna sundu. Ancak, 53 sayfalık raporda süreçle ilgili tavsiye ve görüşler yerine CHP’nin siyasi ajandasına uygun olarak ihale mevzuatı, vergi, şirketlere kayyum, İmamoğlu, Gezi, TMSF, TÜİK, MASAK ve din dersinin kaldırılması var.
Aslan'a tek gol yetti
Gençlerden ve fazla süre alamayan isimlerden kurulu bir kadroyla Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Başakşehir'i konuk eden G.Saray, Ahmed Kutucu'nun golüyle 3 puanı aldı. Sarı-kırmızılılar, ilk haftayı kayıpsız kapattı.