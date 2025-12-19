İhale, vergi ve TMSF

CHP’den alakasız Terörsüz Türkiye raporu: İmamoğlu salınsın TMSF kayyum atamasın

CHP, “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili raporunu Meclis komisyonuna sundu. Ancak, 53 sayfalık raporda süreçle ilgili tavsiye ve görüşler yerine CHP’nin siyasi ajandasına uygun olarak ihale mevzuatı, vergi, şirketlere kayyum, İmamoğlu, Gezi, TMSF, TÜİK, MASAK ve din dersinin kaldırılması var.