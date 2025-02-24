İki bilezik karşılığında evlatlık verilmişti: 'Şüphelendiğim insanlara DNA testi yaptırmak istiyorum'

Ben çocuğumun annesini, babasını hiç tanımıyorum. Sefa'nın evlatlık olduğunu 21 yıl boyunca sakladık. Askerden geldikten sonra, çevresindekiler evlatlık olduğunu söylemiş. Biz de mecbur evlatlık olduğunu söyledik. Daha sonra Sefa'yı aldığım kişileri aradım. Evlatlık olduğunu öğrendiğini ve gerçek ailesini söylemelerini istedim. Kimse Sefa'ya ve bize gerçek anne ile babasını hala söylemedi. Sefa'mı bu durumdan kurtarın, annesini, babasını bulsun. Ben onlardan hiçbir şey istemiyorum. Sefa'mın her şeyi var. Ne olur ben Sefa'ma dayanamıyorum” diye konuştu.