İki bilezik karşılığında evlatlık verilmişti: 'Şüphelendiğim insanlara DNA testi yaptırmak istiyorum'

“Benim mutlu ve güzel bir ailem vardı. 21 yıl sonra evlatlık olduğumu öğrendim. Şu an gerçek ailemi arıyorum. Bana doğruları söyleyen üvey aileme sordum. Şüphelendikleri 2 kişinin olduğunu söylüyorlar. O 2 kişiye bir türlü ulaşamıyoruz. DNA testi yaptırmak istiyorum. Gerçek ailemi bulmak ve her kim olursa, şüphelendiğim insanlarla DNA testi yaptırmak istiyorum. Şu an çok zor durumdayım. Psikolojim çok kötü durumda. Artık hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor”