İki bilezik karşılığında evlatlık verilmişti: 'Şüphelendiğim insanlara DNA testi yaptırmak istiyorum'

İstanbul'da bir hastanede dünyaya gelen Sefa Ünal (21), iddiaya göre 2 kişi tarafından annesinin rızasıyla alınarak, 2 bilezik karşılığında çocuğu olmayan Döndü (56) ve Mülazım Ünal (58) çiftine evlatlık verildi. Askerden döndükten sonra evlatlık olduğunu öğrenip, biyolojik ailesini aramaya başlayan Sefa Ünal, “Gerçek ailemi bulmak için şüphelendiğim insanlara DNA testi yaptırmak istiyorum” dedi.
İstanbul Kartal'da 21 yıl önce bir hastanede dünyaya gelen Sefa Ünal, iddiaya göre doğumdan 1 hafta sonra, Gül H. ve Barış H. tarafından biyolojik annesinden rızasıyla, başka bir aileye evlatlık verilmek üzere alındı.
Bursa'ya getirilen bebek, 2 bilezik karşılığında, çocuğu olmayan Döndü-Mülazım Ünal çiftine verildi.
Çift, bebeği evde dünyaya geldiğini söyleyip, hastane raporu olmadan nüfuslarına kaydettirdi. Kendisini evlatlık alan ailesiyle büyüyen Sefa Ünal, lise eğitimini tamamladıktan sonra tekstil fabrikasında çalıştı, ardından da vatani görevini yerine getirmek üzere Ankara'nın Balgat ilçesine gitti. Askerliğini tamamlayıp, 21 Şubat 2024'te Bursa'ya dönen Sefa Ünal, akrabaları ve yakın çevresinden evlatlık olduğunu öğrenince hayatı alt üst oldu.
'Şüphelendiğim herkesle DNA testi yaptırmak istiyorum'
Kendisini evlat edinen ailesiyle birlikte biyolojik ailesini aramaya başlayan, katıldığı televizyon programından da sonuç alamayan Sefa Ünal, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
“Benim mutlu ve güzel bir ailem vardı. 21 yıl sonra evlatlık olduğumu öğrendim. Şu an gerçek ailemi arıyorum. Bana doğruları söyleyen üvey aileme sordum. Şüphelendikleri 2 kişinin olduğunu söylüyorlar. O 2 kişiye bir türlü ulaşamıyoruz. DNA testi yaptırmak istiyorum. Gerçek ailemi bulmak ve her kim olursa, şüphelendiğim insanlarla DNA testi yaptırmak istiyorum. Şu an çok zor durumdayım. Psikolojim çok kötü durumda. Artık hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor”
'21 yıl boyunca sakladık'
Çocukları olmadığı için Sefa'yı evlatlık aldıklarını ve 21 yıl boyunca bu gerçeği sakladıklarını söyleyen Döndü Ünal ise “Bize 2 kişi, 'Evlatlık var, size verelim' dediler. Bizden para istediler, bizim o kadar vermeye paramız yoktu. Biz de komşunun birinden 2 tane bilezik aldık.
Ben çocuğumun annesini, babasını hiç tanımıyorum. Sefa'nın evlatlık olduğunu 21 yıl boyunca sakladık. Askerden geldikten sonra, çevresindekiler evlatlık olduğunu söylemiş. Biz de mecbur evlatlık olduğunu söyledik. Daha sonra Sefa'yı aldığım kişileri aradım. Evlatlık olduğunu öğrendiğini ve gerçek ailesini söylemelerini istedim. Kimse Sefa'ya ve bize gerçek anne ile babasını hala söylemedi. Sefa'mı bu durumdan kurtarın, annesini, babasını bulsun. Ben onlardan hiçbir şey istemiyorum. Sefa'mın her şeyi var. Ne olur ben Sefa'ma dayanamıyorum” diye konuştu.
'15 bin lira verirseniz...'
Sefa Ünal'ı evlat edinmeleri için aracı olan kişilerle 21 yıl sonra tekrar görüştüğünü söyleyen Döndü Ünal, şunları söyledi: “Bizim eve geldi. Onlara, ‘Sefa'nın gerçek ailesini buldunuz mu' diye sordum. Hala bir haber olmadığını söylediler. Daha sonra bana, ‘15 bin lira verirsen, İstanbul'da birisini tutup, Sefa'nın ailesinin buldururuz' dediler. Ben de param olmadığı için ‘Veremem' dedim. Bunun üstüne bana, 'Zor bulursunuz. Ölsem de Sefa'nın ailesinin söylemeyeceğim, bu sır mezara kadar bende kalacak' dedi. Daha sonra evden çıkıp gitti”