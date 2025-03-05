İkinci el araç piyasasında bayram öncesi hareketlilik beklentisi

Malatya'da ikinci el araç piyasasında yüzde 25'lere varan fiyat düşüşü yaşandığını, buna rağmen işlerin durgun olduğunu ifade eden galerici esnafı 1 milyonluk bir aracın 750 bin TL'ye satışa sunulmasına rağmen alıcı bulamadığını söyledi.