İran'ın askeri gücü ortaya çıktı: Ortadoğu'nun en güçlü orduları listesi

İran, son dönemde patlak veren protestolarla yeniden uluslararası gündemin merkezine oturdu. Ülkede artan iç gerilim sürerken, ABD Başkanı Trump’ın İran’la ticaret yapan ülkelere ek gümrük vergileri uygulanabileceğine dair açıklamaları da dikkatleri Tahran yönetimine çevirdi. Kara, deniz ve hava unsurlarında önemli bir kapasiteye sahip olan; tanklardan savaş gemilerine, uçaklardan gelişmiş hava savunma sistemlerine kadar geniş bir askeri envanter bulunduran İran, bu gücüyle Ortadoğu’nun en etkili orduları arasında gösteriliyor.

1 /22 Onlarca yıl süren ABD yaptırımlarına rağmen İran, dış baskılara boyun eğmeden askeri kapasitesini artırmayı sürdürdü. Büyük ölçüde yer altındaki tesislerde geliştirilen savunma sistemleriyle dikkat çeken ülke, kendi imkânlarıyla oluşturduğu bu altyapı sayesinde uluslararası arenada meydan okuyan bir konuma geldi. Son günlerde patlak veren protestolar ise İran’ı yeniden küresel gündemin en çok tartışılan başlıklarından biri haline getirdi.

2 /22 İran'ın personel gücü Aktif Asker Sayısı: Yaklaşık 610.000 - 650.000 (Dünya genelinde ilk 15'te). Yedek Asker: 350.000 civarı.







3 /22 İran'ın hava gücü İran'ın hava kuvvetleri, ambargolar nedeniyle büyük ölçüde 1979 öncesi ABD uçakları ve Sovyet/Çin modellerinden oluşur. Ancak son yıllarda Rusya'dan Su-35 alımı gibi modernleşme adımları gündemdedir. Toplam Uçak: 550 - 640 Saldırı Uçakları: 160+ Avcı / Önleme: 150 - 180 Nakliye Uçakları: 100+ Helikopterler: 400+





4 /22

İran'ın kara gücü Tanklar: Yaklaşık 2.000 (T-72S, yerli Zülfikar ve Karrar tankları). Zırhlı Araçlar: 4.300+ adet. Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNR): 1.900+ Kundağı Motorlu ve Çekili Topçu: Toplamda 2.700'den fazla parça.



5 /22 İran'ın deniz gücü İran'ın büyük uçak gemileri veya destroyerleri azdır; ancak Hürmüz Boğazı'nı kapatabilecek çok sayıda küçük, hızlı botu ve denizaltısı vardır. Toplam Donanma Varlığı: Yaklaşık 100 - 400 (Botlar dahil edildiğinde sayı artar). Fırkateyn / Korvet: 10 - 15 adet. Denizaltılar: 19 - 33 adet (Özellikle sığ sularda etkili Ghadir sınıfı mini denizaltılar). Sahil Güvenlik ve Hızlı Hücum Botları: 200+ adet (Füze donanımlı küçük tekneler).

6 /22 İran'ın füze programı Kuzey Kore ve Rus Teknolojisi Temelli: Şehab, Fatih, Zülfikar ve Hayber Şekan füzeleri. Menzil: 2.000 - 2.500 km (İsrail ve Doğu Avrupa'ya ulaşma kapasitesi) Hava Savunma: Rus S-300 sistemleri ve yerli üretim Baver-373 (S-400 muadili olduğu iddia ediliyor)

7 /22 Orta Doğu'nun en güçlü orduları listesi Ülkelerin askeri kapasitesini analiz eden ABD merkezli Global Firepower, Ortadoğu’nun en güçlü ordularını açıkladı. Bu kapsamda İran ve Türkiye’nin bölgedeki stratejik gücünü gözler önüne seren sıralama da günün en çok dikkat çeken konuları arasına girdi. İşte Ortadoğu’nun en güçlü orduları listesi…

8 /22 15- LÜBNAN



9 /22 14- YEMEN

10 /22 13-UMMAN

11 /22 12- BAHREYN

12 /22 11- KUVEYT

13 /22 10- ÜRDÜN

14 /22 9- KATAR

15 /22 8- SURİYE



16 /22 7- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

17 /22 6- IRAK

18 /22 5- SUUDİ ARABİSTAN

19 /22 4- MISIR

20 /22 3- İRAN

21 /22 2- İSRAİL