İran'ın kendini savunması meşru hak

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Yüksek indirim için yeterli alan var
Merkez Bankası'nın yüzde 46'ya çıkardığı politika faizi ile mayıs ayında yüzde 35,41'e gerileyen yıllık enflasyon arasındaki fark 10 puanı aştı. Beklentilerin altında gelen enflasyon verisi, bugün toplanacak Merkez Bankası'na faizlerde sembolik değil güçlü bir indirim yapması için yeterli alan açtı. Piyasalarda yüksek oranda faiz indirimi yapılmasının reel sektörün rahatlaması açısından elzem olduğu belirtiliyor.
İran’ın kendini savunması haktır
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Netanyahu’nun soykırım suçunda, zalim Hitler’i çoktan geride bıraktığına dikkat çekerek “İsrail, İran’daki bazı hedeflere saldırarak, İran içinde suikastlar düzenleyerek, haydutluk sahasını biraz daha genişletti. İran’ın, İsrail’in bu haydutluğu karşısında, bu devlet terörü karşısında, kendisini savunması son derece doğal, meşru, hukuki bir haktır” dedi.
Beşiktaş'a tanıdık rakip
UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme turundan başlayacak olan Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, Arda Turan’ın başına geçtiği Shakhtar Donetsk ile Ilves Tampere eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş 24 Temmuz’daki ilk maçı İstanbul’da oynayacak.