İran'ın kendini savunması meşru hak

İran’ın kendini savunması haktır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Netanyahu’nun soykırım suçunda, zalim Hitler’i çoktan geride bıraktığına dikkat çekerek “İsrail, İran’daki bazı hedeflere saldırarak, İran içinde suikastlar düzenleyerek, haydutluk sahasını biraz daha genişletti. İran’ın, İsrail’in bu haydutluğu karşısında, bu devlet terörü karşısında, kendisini savunması son derece doğal, meşru, hukuki bir haktır” dedi.