Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İran'ın kendini savunması meşru hak

İran'ın kendini savunması meşru hak

04:0019/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Haziran 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Yüksek indirim için yeterli alan var

Merkez Bankası'nın yüzde 46'ya çıkardığı politika faizi ile mayıs ayında yüzde 35,41'e gerileyen yıllık enflasyon arasındaki fark 10 puanı aştı. Beklentilerin altında gelen enflasyon verisi, bugün toplanacak Merkez Bankası'na faizlerde sembolik değil güçlü bir indirim yapması için yeterli alan açtı. Piyasalarda yüksek oranda faiz indirimi yapılmasının reel sektörün rahatlaması açısından elzem olduğu belirtiliyor.

İran’ın kendini savunması haktır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Netanyahu’nun soykırım suçunda, zalim Hitler’i çoktan geride bıraktığına dikkat çekerek “İsrail, İran’daki bazı hedeflere saldırarak, İran içinde suikastlar düzenleyerek, haydutluk sahasını biraz daha genişletti. İran’ın, İsrail’in bu haydutluğu karşısında, bu devlet terörü karşısında, kendisini savunması son derece doğal, meşru, hukuki bir haktır” dedi.

Beşiktaş'a tanıdık rakip

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme turundan başlayacak olan Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, Arda Turan’ın başına geçtiği Shakhtar Donetsk ile Ilves Tampere eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş 24 Temmuz’daki ilk maçı İstanbul’da oynayacak.

#gündem
#manşet
#gazete
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 BİLSEM öğretmen atama tercihleri başlıyor: İşte son tarih