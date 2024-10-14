İstanbul Başakşehir'de kırmızı ışıkta geçen taksi otomobil ile çarpıştı: 10 kişi yaralandı

İddiaya göre, Süleyman Demirel Bulvarı'nda seyir halinde olan M.G.'nin kullandığı 34 TAJ 48 plakalı taksi, kırmızı ışıkta durmayınca Atatürk Bulvarı'ndan gelen M.A.'nın kullandığı 34 LN 0226 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada taksideki 7 kişi, otomobildeki 3 kişi olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Takside sıkışan 3 kişinin yardımına çevredekiler koştu.