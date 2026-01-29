Yeni Şafak
İstanbul'da kar yeniden kapıda: Uzman isim tarih verdi! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

İstanbul’da kar yeniden kapıda: Uzman isim tarih verdi! Meteoroloji’den peş peşe uyarılar

29/01/2026, Perşembe
İstanbul için kar alarmı verildi. Sıcaklıklar bir anda düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışıyla birlikte sıcaklıkların da 1 dereceye düşeceği bildirildi. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, İstanbul’a karın geleceği tarihi duyurdu. İşte güncel hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe uyarılarda bulundu. İstanbul'da kar kapıya dayandı!

Meteoroloji tarafından paylaşılan son tahminlere göre kentte hafta boyunca sağanak ve karla karışık yağmur etkili olacak, yağışların hafta sonuna doğru şiddetini artırması beklenirken uzman isim İstanbul için kar yağışı tarihini de açıkladı.

İki gün boyunca kar yağacak

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, İstanbul’a karın geleceği tarihi duyurdu.


Şen, “Bu hafta sonuna kadar yağmurla birlikte batıda etkisini dürdürecek. Hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayarak sıcaklıkları hissedilir derecede düşürecek. Pazar Trakya ve Karadeniz bölgesi. İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Pazar gecesi ve pazartesi İstanbul dahil Marmara ve Anadolu’da kar görülebilir” dedi.

Bugün yağmur geçişleri yaşanacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Rüzgarın güneyli yönlerden (Keşişleme ve Kıble) kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde (30–65 km/s) esmesi beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenirken sıcaklıkların 15°C’ler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.




Salı günü de devam edecek olan kar yağışı çarşamba günü kenti terk edecek. Sıcaklıklar 1 dereceye kadar gerilerken, çarşamba günü güneş açmasına rağmen termometreler sıfırı görecek.

