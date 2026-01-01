İstanbul'da korkunç kaza: Karlı yokuştan kayan kamyonet çocuklara çarptı

Kağıthane’de yokuştan kayan kamyonet, kartopu oynayan 2 çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar yol kenarına savrulurken, kamyonet ise park halindeki bir araca ve doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Kazanın ardından şoför olay yerinden kaçarken, çocuklar ise hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.