İstanbul'da servis bekleyen çocuğu takip etti: Annesi gelince kaçtı

12:015/11/2025, Çarşamba
DHA
İstanbul’un Avcılar ilçesinde 10 yaşındaki bir kız çocuğu, okul servisini beklerken bir şahsın takibine uğradı. Şüphelinin kendisini çağırması üzerine korkan küçük kız, annesine haber verdi. Annenin dışarı çıkmasıyla birlikte şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı.

Avcılar'da okula gitmek için evinin önünde servisini bekleyen 10 yaşındaki öğrenci, kendisini takip edip yanına çağıran bir kişiyi fark edince korkarak annesine haber verdi. Şüpheli, öğrenci servisi ve annenin geldiğini görünce kaçtı. İşte, o anlar.

Akıllara durgunluk veren olay, dün sabah saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul 1'inci sınıfa giden 10 yaşındaki kız, okul servisine binmek için evlerinin önünde beklemeye başladı.

Bu sırada sokağa gelen bir kişi, öğrencinin yanına gelerek konuşmak istediğini söyleyip ısrarla yanına çağırdı. Şüpheliden korkan kız, binaya girerek annesine haber verdi.

Sokakta beklemeye devam eden şüpheli, servisin gelmesiyle hızla uzaklaştı. Sokağa çıkan anne, şüphelinin peşinden giderken öğrenci servise bindi.

Çocuğuna yönelik kaçırılma girişimi sonrası aile, polise şikayette bulundu. Polis, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

