İzmir'de sağanak: Dereler taştı denizin rengi değişti

12:1613/02/2026, Cuma
DHA
İzmir'in Foça ilçesinde, sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede dereler taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Derelerden akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.

Foça ilçesinde günün ilk saatlerinde sağanak etkili oldu. Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesi Şavklı ve Sıcak dereleri, yağışla birlikte oluşan sel nedeniyle taştı. Selle birlikte gelen moloz ve ağaç parçaları, bir süre önce ıslah çalışması yapılan dere yatağındaki künklü geçiş noktalarının tıkanmasına neden oldu.

Taşkın sonucu cadde ve sokaklar ile alçak bahçeler suyla doldu, bazı evlerin giriş katları ve iş yerlerini su bastı. Koylarda ve Sazlıca mevkiinde de sel etkili oldu. Sazlıca'da sürücü Veysel Kerimoğlu, otomobilinde mahsur kaldı.

Durumu ekiplere bildiren Kerimoğlu, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Kerimoğlu'nun evini de bu bastı. Ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Öte yandan, sağanak nedeniyle derelerden denize akan çamurlu su, denizde renk değişimine neden oldu. Denizin rengi kahverengiye döndü.

İlçede şiddetli yağışın azaldığı, aralıklarla devam ettiği bildirildi. AFAD, itfaiye ve belediye ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürüyor.

