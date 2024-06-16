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Karadeniz'de ürküten görüntü: Deniz köpürdü araştırma başlatıldı

22:08 - 16/06/2024 Pazar
AA

Düzce'nin Akçakoca ilçesi kıyılarında denizde oluşan köpük görünümündeki tabaka, geniş alanda etkili oluyor. Düzce Valiliğinin talimatıyla Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce araştırma başlatıldı.

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İlçede dün etkisini gösteren yağmurun ardından sahil şeridi boyunca deniz yüzeyinde köpük görünümünde tabaka oluştu.



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Düzce Valiliğinin talimatıyla Kaymakamlık ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce araştırma başlatıldı.



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Su üzerindeki tabakanın hava sıcaklıklarındaki ani değişime bağlı olarak oluştuğu değerlendiriliyor.



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Sahil şeridindeki tabaka havadan görüntülendi.



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#Düzce
#Akçakoca
#Köpük
#Deniz
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