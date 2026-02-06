Kars'ta dondurucu soğukta işe gitmek için yola çıkanlar zor anlar yaşadı: Kirpiği dondu

Kars’ın soğuğu vatandaşın kirpiklerini dondurdu. Soğuktan kent genelinde ağaçlar kırağı tuttu.
Kars’ta bir süredir devam eden yalancı bahar, yerini dondurucu ayaza bıraktı. Kent merkezinde dondurucu soğuklar nedeniyle araç camları buzla kaplandı, nehir ve derelerin yüzeyi dondu.
Sabah saatlerinde işe gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar adeta buz kütlesine dönerken, bir vatandaşın ise başında bere ile kirpik ve kaşları buz tutarak soğuğun şiddetini gözler önüne serdi.
Kars’ta havaların çok soğuk geçtiğini ifade eden Salih Şahin, "Kars son 15 yılın en soğuk kışını yaşıyor. Kar Kars’ın güzelliğidir, aynı zamanda turistik olarak kullanılmaktadır. Ağaçlar kar ile değişik güzel görüntü oluşturuyor. Ancak çok soğuk olduğu zaman arabaları çalıştıramıyoruz, kış sıkıntısı çekiyoruz. Görsel güzellik var ancak doğal gaz fazla yanıyor. Doğal gaz fiyatları çok yüksek, bu bölgeye doğal gaz fiyatlarında indirim olması lazım. Doğu bölgesine Kars, Iğdır ve Ardahan kış bakımından çok etkilenen illerin başında gelir" dedi.
Dondurucu soğuklar sadece hayatı zorlaştırmakla kalmadı, aynı zamanda muazzam doğa manzaraları da oluşturdu. Etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte ağaç dalları kırağı ile kaplandı. Kent merkezindeki park ve bahçelerdeki bu eşsiz manzara, soğuğa rağmen kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kars’ta hava sıcaklığı gece sıfırın altında 17 derece, sabah erken saatlerde ise sıfırın altında 14 derece olarak ölçüldü. Kente soğuk hava etkisini sürdürüyor.