Kastamonu'da Nisan ayında kışı aratmayan manzara: 22 köy yolu ulaşıma kapandı

"Buradaki güzellikleri değerlendiremiyoruz"





Adana'dan işleri için Kastamonu'ya gelen ve Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerini ziyaret etmeye gelen Cüneyt Yılmaz, "Kastamonu'ya işlerim nedeniyle ziyarete geldim. Kastamonu'yu özlemiştim, gezmek istedim. Akrabalarımızı ziyaret edip, Özellikle Kastamonumuzun yerel tatlarını tatmaya geldim. Ama üzüntüyle karşılaştık. Ilgaz Dağı'ndaki ayak merkezlerinin olduğu kısımdayız. 25-30 santimetre kar yağışı var. Ama kimse yok. Buralara sahip çıkılması lazım. Nisan ayında kar yağıyor. Ama buradaki güzellikleri değerlendiremiyoruz" dedi.