Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aksaray
Kavga edip kaçtılar: Polisin kovalamacasıyla yakalandılar

Kavga edip kaçtılar: Polisin kovalamacasıyla yakalandılar

23:182/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber

Aksaray’da mahallede kavga eden ve polisi alarma geçiren gençler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede kalabalık gençler aralarında bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gençler birbirlerine girerken, kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekiplerin şahısların kaçtığını anons etmesi üzerine adres ve çevresine çok sayıda polis ekibi takviye olarak gönderildi.

Kaçan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kameralara da yansıyan kovalamacada şüpheliler saklandıkları apartmanların bahçelerinde kıskıvrak yakalandı. Polis ve bekçilerin yanında da kavga etmek için birbirlerinin üzerine yürüyen gençlere polis müdahale ederken, üst aramaları yapılan şüpheliler polis otosuna bindirildi.


Polis minibüsündeki kafese bindirilen şüphelilerden birisi polise, "Nefes alayım öyle kapat" dedi. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


#Aksaray
#Kavga
#Polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ Mİ, bu akşam var mı yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı...