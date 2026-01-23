Yeni Şafak
Kayseri’de korkutan fabrika yangını

13:1023/01/2026, Cuma
IHA
Kayseri’nin Hacılar ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı, yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karpuzsekisi Mahallesi 18. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.


Dumanların yükselmesi üzerine haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin müdahalesi ile yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.


Yangında yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Kayseri
#fabrika
#yangın
