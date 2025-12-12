Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kilis
Kilis’te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: Üç kişi yaralandı

Kilis’te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: Üç kişi yaralandı

18:4812/12/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber

Kilis'in Polateli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ürünlü köyünde meydana geldi. Sıdık Kurt yönetimindeki 06 CYJ 602 plakalı otomobil ile Mahmut Mamatoğlu idaresindeki 07 GUH 10 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kafa kafya çarpıştı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipler sevk edildi. 

Kazada yaralanan araç sürücülerine otomobilde yolcu konumundaki Zeynep Kur, ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Kilis
#Trafik kazası
#Yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları 13 Aralık’ta değişiyor: Motorine yüzde 4 indirim geliyor