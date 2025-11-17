Koçer çocuklarına sürpriz doğum günü etkinliği ve kuaför hizmeti

Mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar, hem kuaför hizmeti hem de doğum günü sürpriziyle unutulmaz bir gün geçirdi.Koordinatör Aylin Ökten, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Aile Destek Merkezi 1 olarak Koçer ailelerimizin çocuklarına yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledik. Sürekli göç halinde yaşayan ve zorlu doğa şartlarıyla mücadele eden bu ailelerin çocuklarına sürpriz doğum günü kutlamaları yaptık, kız çocuklarımıza kuaför hizmeti sunduk ve çeşitli hediyelerle onları mutlu ettik" dedi.