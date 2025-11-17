Koçer çocuklarına sürpriz doğum günü etkinliği ve kuaför hizmeti

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Cudi Dağı eteklerinde yaşayan Koçer kız çocuklarına sürpriz doğum günü etkinliği düzenlenerek, kuaför hizmeti ve çeşitli hediyeler verildi.Silopi Kaymakamlığı’na bağlı Aile Destek Merkezi 1 (ADEM1) tarafından "2025 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, zorlu doğa şartlarında yaşamlarını sürdüren Koçer ailelerin çocukları unutulmadı.
ADEM 1 Koordinatörü Aylin Ökten öncülüğünde, kurum eğiticileriyle birlikte Cudi Dağı eteklerindeki Eğrikonak mezrasına gerçekleştirilen ziyarette, Koçer kız çocuklarına sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Çocuklar doğum günü pastasını üfleyerek unutulmaz anlar yaşarken, program kapsamında ADEM 1’in kuaförlük kursu eğiticileri de kız çocuklarına ücretsiz kuaför hizmeti sundu. Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler de takdim edildi.
Mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar, hem kuaför hizmeti hem de doğum günü sürpriziyle unutulmaz bir gün geçirdi.Koordinatör Aylin Ökten, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Aile Destek Merkezi 1 olarak Koçer ailelerimizin çocuklarına yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledik. Sürekli göç halinde yaşayan ve zorlu doğa şartlarıyla mücadele eden bu ailelerin çocuklarına sürpriz doğum günü kutlamaları yaptık, kız çocuklarımıza kuaför hizmeti sunduk ve çeşitli hediyelerle onları mutlu ettik" dedi.
Etkinliğin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın himayelerinde, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal’ın öncülüğünde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Tatar, Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Değer ve ADEM1 ekibinin katkılarıyla gerçekleştirildiğini belirten Ökten, 2025’in "Aile Yılı" ilan edilmesinin aile bağlarını güçlendirme ve dayanışma kültürünü pekiştirme açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
Ökten, "Bu etkinlik, Aile Yılının ruhunu sahada somut bir şekilde gösterirken, Koçer çocuklarımızın da kendilerini değerli hissetmelerini sağladı. Onların yüzlerindeki mutluluk, bu çabaların ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu" diye konuştu.