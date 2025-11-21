Yeni Şafak
Kontrolden çıkan otomobil sadece 2 ay önce açılan dönerciye daldı

Kontrolden çıkan otomobil sadece 2 ay önce açılan dönerciye daldı

08:1621/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
IHA
Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil , açılışı yeni yapılan dönerci dükkanına daldı.

Gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki 35 metre yol üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 EY 7489 plakalı araç, kontrolden çıkarak yaklaşık 2 ay önce açılışı yapılan dönerci dükkanına daldı.

 Kazada araç sürücüsü yararlanırken içeride müşteri olmaması ise büyük bir facianın yaşanmasını önledi. Yaralı sürücü, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçta ve iş yerinde maddi hasar oluştu.


Mahallede oturan İbrahim Demirer, kasis olmadığı için araçların yoldan çok hızlı geçtiğini ve vatandaşlar için büyük bir tehlike oluştuğunu iddia etti .



#şanlıurfa
#kaza
#dönerci
