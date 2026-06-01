Doğanın tüm renkleri Sille Baraj Park’ta





Selçuklu’da tabiatın her rengini ve atmosferini barındıran Sille Baraj Park da bayram tatilinde birçok ziyaretçi ağırladı. Misafirlerine doğada temiz bir nefes aldıran Sille Baraj Park 35 bin 398 ziyaretçiyle bayram tatilinde en çok tercih edilen mekanlardan biri oldu. Yine ziyaretçilerin gözde mekanlarından olan Seyir Tepesi de 25 bin 262 kişi tarafından ziyaret edildi. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan Sille Mahallesi ve burada bulunan Aya Eleni Müzesi, Sille Müzesi ile Zaman Müzesi de en çok ziyaret edilen mekanlar arasında yer alarak 11 bin 394 misafiri ağırladı.