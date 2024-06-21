Konya'da katliam gibi kaza: Takla atan otomobil alev aldı 4 ölü 2 yaralı

Şarampolde ters dönüp alev alan otomobilin sürücüsü Ahmet Çelik ile Uğur Çelik (27), Zeynep Çelik (28) ve Emine Gezer (50) yaşamını yitirdi, Şenay Çakmak (29) ile oğlu İdris Çakmak (3) ise yaralandı.