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Konya'da katliam gibi kaza: Takla atan otomobil alev aldı 4 ölü 2 yaralı

10:39 - 21/06/2024 Cuma
DHA
<p>Kazada alev alan otomobilde 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.</p>
Kazada alev alan otomobilde 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, akaryakıt istasyonunun duvarına çarpıp takla attı.

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Kaza, saat 03.30 sıralarında Konya- Adana kara yolu Ereğli ilçesi Hortu mevkisinde meydana geldi.

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Ahmet Çelik'in (53) kontrolünü yitirdiği 33 BKJ 58 plakalı otomobil yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak takla attı.

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Şarampolde ters dönüp alev alan otomobilin sürücüsü Ahmet Çelik ile Uğur Çelik (27), Zeynep Çelik (28) ve Emine Gezer (50) yaşamını yitirdi, Şenay Çakmak (29) ile oğlu İdris Çakmak (3) ise yaralandı.

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Şarampolde ters dönüp alev alan otomobilin sürücüsü Ahmet Çelik ile Uğur Çelik (27), Zeynep Çelik (28) ve Emine Gezer (50) yaşamını yitirdi, Şenay Çakmak (29) ile oğlu İdris Çakmak (3) ise yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Konya
#Kaza
#Otomobil
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