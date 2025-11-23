Konya'da tehlikeli 'hazine' avı: Mantar için sarp kayalıklara tırmanıyorlar

Bu mantara, istiridye mantarı, dalak mantarı bazı yörelerde ise güvercin kanadı denildiğini söyleyen mantar toplayan öğretmen İlhan Daştan, "Genelde ladin ağaçlarının altlarında oluyor ama bazen ağaçların üst taraflarında da olabiliyor. Üst taraflarına tırmanmak gerekiyor. Tabii biz emniyet alarak tırmanıyoruz. Bazen sosyal medyada yayınlanıyor ‘Burada işiniz nedir, oralara çıkılır mı’ diye serzenişte bulunan oluyor ama mecbur çıkacaksın, heyecanlı oluyor. Bunu görünce zaten insan heyecanlanıyor, kendini kaybediyor bazen" dedi.