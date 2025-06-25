Küfürlü kavgalı ateşkes

Kırılgan ateşkes

İsrail’in İran’a saldırıları sonucu başlayan gerilim perdesi 12’nci gününde, kırılgan bir ateşkesle şimdilik son buldu. ABD ve Katar arabuluculuğunda varılan anlaşmayı Trump duyururken, ateşkes yürürlüğe girene kadar karşılıklı saldırılar devam etti. Ateşkes sonrası iki taraf da kendini "galip" ilan ederken, sürecin nasıl işleyeceği bilinmiyor.