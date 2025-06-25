Küfürlü kavgalı ateşkes

Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Haziran 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Kripto para transferine günlük limit
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto işlemleriyle kara para aklamayı önlemek için yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Bu kapsamda; kripto varlık işlemlerine açıklama zorunluluğu, transferlerde süre ve miktar kısıtlamaları ile platformlara sıkı yükümlülükler getiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, meşru faaliyetlerin korunacağını, uyumsuz platformlara yaptırım uygulanacağını belirtti.
Kırılgan ateşkes
İsrail’in İran’a saldırıları sonucu başlayan gerilim perdesi 12’nci gününde, kırılgan bir ateşkesle şimdilik son buldu. ABD ve Katar arabuluculuğunda varılan anlaşmayı Trump duyururken, ateşkes yürürlüğe girene kadar karşılıklı saldırılar devam etti. Ateşkes sonrası iki taraf da kendini "galip" ilan ederken, sürecin nasıl işleyeceği bilinmiyor.
Transferde ilk hedef 8 Temmuz
F.Bahçe’nin, yeni sezon öncesi transferde henüz somut bir gelişme elde edememesi dikkat çekiyor. Özellikle forvet ve orta saha transferini 8 Temmuz’a kadar bitirmek isteyen yönetim, bütün transferleri de 14 Temmuz’daki Portekiz kampına yetiştirmeyi planlıyor.