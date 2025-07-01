Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Kuş cenneti Göksu Deltası'nda yangında zarar gören alan havadan görüntülendi

Kuş cenneti Göksu Deltası'nda yangında zarar gören alan havadan görüntülendi

13:571/07/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Mersin'in Silifke ilçesinde koruma altında bulunan Göksu Deltası'ndaki sazlıkta çıkan yangında 50 hektar alan zarar gördü. Yanan bölge, havadan görüntülendi.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan dünyanın önemli kuş göç yolları üzerinde yer alan Göksu Deltası Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda, 29 Haziran günü saat 21.00 sıralarında yangın çıktı.

Kum Mahallesi sınırları içerisindeki sazlıkta çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arazinin bataklık olması ve kuvvetli rüzgar nedeniyle müdahalede güçlük yaşanırken, alevlerin çevreye yayılmaması için çalışmalar yoğun şekilde sürdürüldü. Yangın, dün sabaha karşı kendiliğinden söndü. Yangında 50 hektar alan zarar gördü.







Fotoğraf sanatçısı ve kuş gözlemcisi Nadir Köksoy, yanan bölgeyi dronla havadan görüntüledi. Köksoy "Bu bölge 2025 yılında 3 büyük yangın atlattı. En son dün Göksu deltasında 50 hektarlık bir alan yandı. Bu bölge kuşların göç rotası üzerinde. Türkiye'deki yaklaşık 500 kuş türünün 333 tanesi burada yuvalamaktadır. Ayrıca burada 507 endemik bitki mevcut. Bu bölge Türkiye'nin en büyük sulak alanlarından bir tanesidir" diye konuştu.


#göksu deltası
#mersin
#silifke
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kerem Aktürkoğlu'ndan 'Leman' paylaşımı: Yere batsın zihniyetiniz