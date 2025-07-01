Kuş cenneti Göksu Deltası'nda yangında zarar gören alan havadan görüntülendi

Fotoğraf sanatçısı ve kuş gözlemcisi Nadir Köksoy, yanan bölgeyi dronla havadan görüntüledi. Köksoy "Bu bölge 2025 yılında 3 büyük yangın atlattı. En son dün Göksu deltasında 50 hektarlık bir alan yandı. Bu bölge kuşların göç rotası üzerinde. Türkiye'deki yaklaşık 500 kuş türünün 333 tanesi burada yuvalamaktadır. Ayrıca burada 507 endemik bitki mevcut. Bu bölge Türkiye'nin en büyük sulak alanlarından bir tanesidir" diye konuştu.



