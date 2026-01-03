Lodos etkisiyle ağaç 4 aracın üzerine devrildi: Vatandaş 1 saniyeyle kurtuldu

'Tam 1 saniye ile kurtuldum'

Devrilen ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan Barış Kişo "Aracımla sokaktan geçiyordum. Önümdeki kamyonet yavaş gidiyordu. Bende yavaş gitmek zorunda kaldım. Kamyonet geçtikten hemen sonra bir çatırdı duydum. Ağacın aşağıya doğru düştüğünü gördüm. Hemen frene bastım. Durmamla beraber ağaç devrildi. Ağacın dalları arabanın kaportasına değdi. Allahtan kimsenin canına bir şey olmadı. Tam 1 saniye ile kurtuldum" diye konuştu.