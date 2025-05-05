Er "Sizler bu yolculukla sadece bir seyahate çıkmıyorsunuz. Sabrın, teslimiyetin, arınmanın ve kulluğun en yüce makamına doğru bir yürüyüşe çıkıyorsunuz. Sadece kendi adınıza değil aileleriniz, şehirleriniz, milletimiz ve tüm ümmete dua edin. Gazze'de soykırım var, bu kardeşlerimize dua edin. Malatya'mızı unutmayın, şehrimiz büyük bir yıkım içerisinde bunu el birliğiyle kaldıracağız. Malatya'mıza da dua edin." diye konuştu.