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Malatya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü oto yıkamaya daldı: 8 yaralı

Malatya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü oto yıkamaya daldı: 8 yaralı

08:2914/07/2025, Pazartesi
IHA
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Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne girdi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.45 sıralarında Malatya-Sivas karayolu Kendirli mevkiinde meydana geldi. Zonguldak'tan Batman'a seyir halinde olan Tokat Yıldızı firmasına ait 26 yolcu ile 3 mürettebatın bulunduğu S.D. (52) yönetimindeki 60 AY 808 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına daldı.

 Kazada, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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