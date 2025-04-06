Malatyalı Şükrü dede dünya medyasında: Hikayesi gündem oldu

Zorlu bir coğrafyada yer alan mağaraya 3 kilometrelik yürüyüşle ulaşıldığını kaydeden Kurt, "Mağaranın dar bir girişinden sonra iki büyük galerisi bulunuyor. İçeride kurt, tilki, kirpi, yarasa ve dağ keçisi gibi yaban hayvanlarına rastlanabiliyor. Bu nedenle bölge halkı buraya girmekten çekiniyor. Ancak gerekli çalışmalar yapılırsa, bu alan doğa ve kültür turizmi açısından önemli bir destinasyon haline gelebilir" ifadelerine yer verdi.