Mardin'de 3 kişilik aile ölü bulunmuştu: Komşudan kan donduran itiraf

'Yaklaşık 10 yıldır görüşüyoruz'

Tutuklanan komşu M.C.'nin de savcılık ifadesi ortaya çıktı. M.C., ifadesinde; şunları söyledi: "Mehmet benim komşum olur. Yaklaşık 10 yıldır görüşüyoruz. Mehmet, benden kendisine tabanca bulmamı istedi. Ben de yaklaşık 10 gün önce çiçekçi olan bir arkadaştan 17 bin TL'ye 1 adet tabanca temin ettim. Bir gün sonra Mehmet'e verdim. Mehmet'in neden benden tabanca istediğini bilmiyorum. Pazartesi, 24 Kasım'da Mehmet, gündüz saatlerinde beni çağırdı ve anten tamir edeceğimizi söyledi. Anteni tamir ettik. Mehmet, ikametine çay kahve içmeye davet etti. İkametine girmeden önce bana içerisinde 2 altın bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe, bir miktar nakit para ile saat ve tespih olan poşeti verdi. Neden verdiğini sorduğunda 'Hediyem olsun' dedi.