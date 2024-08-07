Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin tadını çıkarırken, okulların ne zaman açılacağı konusu gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 20 gün kadar kısaltılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili kaç gün olacak, kısalacak mı?
Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin tadını çıkarırken, okulların ne zaman açılacağı da araştırılıyor.
Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, yaz tatili süresinin bu yıl planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 20 gün kadar kısaltılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuyla alakalı bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında haberlerin dolaştığı belirtilerek, böyle bir kararın veya açıklamalarının olmadığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.
Okullar ne zaman açılacak?
Yeni eğitim öğretim yılında okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
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