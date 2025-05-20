Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Mersin'de ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada yangın çıktı

Mersin'de ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada yangın çıktı

09:1420/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'ndaki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) alevlere müdahale etti.

Yer yer patlama seslerinin duyulduğu fabrikanın bulunduğu bulvar tek yönlü ulaşıma kapatıldı.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. 

#Mersin
#Toroslar
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
10. yargı paketi gündemde: İnfaz düzenlemesi, denetimli serbestlik, ceza indirimi ve genel af çıktı mı? 2025 Mayıs ayı yargı düzenlemesinde son gelişmeler