Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin'de vatandaşlar kar yağan yaylalara akın etti

Mersin'de vatandaşlar kar yağan yaylalara akın etti

22:2225/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber

Mersin’de hafta sonu Toroslar’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte vatandaşlar yaylalara akın etti. Ayvagediği, Arslanköy, Gözne ve Kepirli yaylalarında karın keyfini çıkaran vatandaşlar, eğlenceli anlar yaşadı.

Mersin’de vatandaşlar, hafta sonu kar yağışının etkili olduğu yaylalara akın etti. Uzun bir aradan sonra yağan kar, özellikle çocuklu ailelere eğlenceli anlar yaşattı.

Kent merkezinde yağış görülmezken, Toroslar’ın yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Ayvagediği, Arslanköy, Gözne ve Kepirli yaylaları dolup taştı. Aileleriyle birlikte yaylalara çıkan vatandaşlar, karın keyfini doyasıya yaşadı.

Bazı vatandaşlar kar üzerinde kayarak eğlenceli anlar yaşarken, çocuklar kardan adam yapıp kartopu oynadı. Ormanlık alanda kar üzerinde piknik yapan vatandaşlar, hafta sonunun tadını çıkardı. Cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çeken vatandaşlar, bu anları ölümsüzleştirdi. 

Yaylalarda zaman zaman yoğunluk oluşurken, görsel şölen ortaya çıktı.Kar yağışının ardından bölgeye gelen gençler, uzun süredir bu manzarayı beklediklerini söylediler. Arkadaşıyla kar topu oynayan Niyazi Can Ersoy, "Mersin’de kar görmek zor ama yaylalarda bu güzelliği yaşamak çok keyifli. 2021 yılından bu yana bu bölgeye böyle kar yağmıyordu. Keyfini çıkarıyoruz" dedi.

#Mersin
#kar
#yayla
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Berat Gecesi 2026 ne zaman? Berat Şaban ayının kaçıncı gecesi? Diyanet takviminde tarihi belli oldu