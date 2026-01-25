Mersin'de vatandaşlar kar yağan yaylalara akın etti

Yaylalarda zaman zaman yoğunluk oluşurken, görsel şölen ortaya çıktı.Kar yağışının ardından bölgeye gelen gençler, uzun süredir bu manzarayı beklediklerini söylediler. Arkadaşıyla kar topu oynayan Niyazi Can Ersoy, "Mersin’de kar görmek zor ama yaylalarda bu güzelliği yaşamak çok keyifli. 2021 yılından bu yana bu bölgeye böyle kar yağmıyordu. Keyfini çıkarıyoruz" dedi.