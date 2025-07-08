Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Mersin'deki kazada ölen aynı aileden 5 kişi yan yana toprağa verildi

Mersin'deki kazada ölen aynı aileden 5 kişi yan yana toprağa verildi

14:078/07/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarptığı kazada yaşamını yitiren aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yan yana son yolculuklarına uğurlandı. Gözaltına alınan TIR şoförü E.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasin Şen (44) yönetimindeki 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen E.Z. kullandığı 63 ACP 670 TIR'a arkadan çarptı. Patates yüklü TIR'ın altına giren araç, demir yığınına dönüştü. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hurdaya dönen araçta aynı aileden Yusuf Şen (14), Feride Şen (75), Zekiye Şen (42), Yasin Şen, Mahmut Şen'in (18) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Zeynep Şen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü E.Z. ise gözaltına alındı.

Ölen 5 kişinin cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Diyarbakır'ın Çermik ilçesine götürüldü. Burada, kırsal Kuşluk Çayırı Mahallesi'nde aile bireyleri için cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından cenazeler Kuşluk Çayırı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.


TIR şoförü E.Z. ise bugün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.Z., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kazada yaralanan Zeynep Şen'in Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi




#mersin
#tarsus
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB sonuç ve tercih tarihleri