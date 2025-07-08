Mersin'deki kazada ölen aynı aileden 5 kişi yan yana toprağa verildi

Ölen 5 kişinin cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Diyarbakır'ın Çermik ilçesine götürüldü. Burada, kırsal Kuşluk Çayırı Mahallesi'nde aile bireyleri için cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından cenazeler Kuşluk Çayırı Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.



