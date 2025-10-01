Yeni Şafak
Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor

08:321/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döneceğini belirtti. Macit, "Hafta sonu özellikle yurdumuzun batı kesimlerinde ve üç büyükşehirde yağışların görülebileceğini söyleyebiliriz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, hava tahmin raporlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, çarşamba günü kuzey kesimlerde yağışların beklendiğini ifade eden Macit, "Karadeniz’in kıyı kesimlerinde, Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar görülecek. Perşembe günü ise Doğu Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu’nun Kuzey doğusunda devam ettikten sonra ülkemizi terk ediyor. Ancak perşembe günü akşam saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın yurdun batı kesimlerinden girmesini bekliyoruz. Perşembe akşamı Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege’de başlayacak yağışların cuma günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de, cumartesi günü de Marmara, Ege ve İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz" dedi.


"Yurdun batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor"


Yağışların özellikle Kıyı Ege’de kuvvetli olacağına değinen Macit, "Bunun uyarısını ilerleyen günlerde paylaşacağız. Özellikle perşembe günü kuzey yönlerden, cuma günü de yurdun batı kesimlerinde güneydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar bekliyoruz. Hava sıcaklığı özellikle kuzey bölgelerde mevsim normallerinin altındaydı. Ancak artarak hafta sonunda doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bekliyoruz" diye konuştu.

"Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor"


Üç büyükşehir için beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin konuşan Macit, şu açıklamalarda bulundu:


  • "Ankara’da özellikle cuma günü ve cumartesi günü batı kesimlerinde yağışlar bekliyoruz. Hava sıcaklığı 21-22 derecelerden cumartesi günü 25 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz.

İstanbul’da cuma ve cumartesi günleri sağanak yağışlı, hava sıcaklığı 24-25 derece olacak.


İzmir’de yağışlar perşembe akşamı başlıyor. Cuma günü ise gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Hava sıcaklığı ise 25-26 derece olarak bekleniyor. Hafta sonu özellikle yurdumuzun batı kesimlerinde ve üç büyükşehirde yağışların görülebileceğini söyleyebiliriz."

#Abdullah Macit
#Meteoroloji
#Hava durumu
