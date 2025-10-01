Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, çarşamba günü kuzey kesimlerde yağışların beklendiğini ifade eden Macit, "Karadeniz’in kıyı kesimlerinde, Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar görülecek. Perşembe günü ise Doğu Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu’nun Kuzey doğusunda devam ettikten sonra ülkemizi terk ediyor. Ancak perşembe günü akşam saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın yurdun batı kesimlerinden girmesini bekliyoruz. Perşembe akşamı Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege’de başlayacak yağışların cuma günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de, cumartesi günü de Marmara, Ege ve İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz" dedi.



