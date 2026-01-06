Meteoroloji bölge bölge uyardı: Çığ fırtına ve gök gürültülü sağanak geliyor

Trakya'da yarın öğle saatlerinden perşembe günü öğle saatlerine kadar Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Bu bölgelerde, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.