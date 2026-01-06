Yeni Şafak
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Çığ fırtına ve gök gürültülü sağanak geliyor

15:496/01/2026, Salı
AA
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ, Trakya'da gök gürültülü sağanak, Batı bölgelerde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda pazar günü akşam saatlerine kadar çığ tehlikesi bulunuyor.

Ulaşımda aksamalar ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Trakya'da yarın öğle saatlerinden perşembe günü öğle saatlerine kadar Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Bu bölgelerde, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Batı bölgelerde ise yarın öğle saatlerinden perşembe günü akşam saatlerine kadar iç, kuzey ve kıyı Ege ile Marmara'nın batısı ve güneybatısında kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

