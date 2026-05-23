Meteoroloji haritayı değiştirdi, 45 il için alarm verildi! İstanbul, Ankara, İzmir... Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün 45 il için sarı kodlu uyarı verildi. Yapılan uyarıda "Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Öte yandan Meteoroloji, bayram süresince yurtta beklenen hava durumuna ilişkin tahminlerini açıkladı.

1 /14 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3 /14 Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Muş, Bitlis, Van, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

4 /14 Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin (2-4 derece) altında seyredeceği tahmin ediliyor.

5 /14 Rüzgarın batı ve kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

45 il için sarı kod verildi

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Karabük ve Osmaniye için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.

Bayram tatilinde hava nasıl olacak?

Buna göre, Türkiye genelinde hafta sonu ve gelecek hafta pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın görüleceği tahmin ediliyor.







9 /14 Hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredeceği öngörülüyor.

10 /14 Bayram süresince, Türkiye genelinde parçalı çok bulutlu bir hava ile büyük bölümünde aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde ise yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

