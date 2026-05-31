Milano’dan Tokyo’ya bisikletle yolculuk: Üç bin kilometre sonra Düzce’de mola veren İtalyan gezginin hikâyesi şaşırttı

Oldukça zor bir dönem geçirdim çünkü Japonya’da kalmak istiyordum ama çalışma vizesi bulma konusunda bazı zorluklar yaşandı. Bu nedenden dolayı çok olumsuz bir süreçten geçtim. Geçmişte de bisiklet turları yaptığım için ve yıllardır Japonya’yı, hatta Çin’in tamamını bisikletle geçmeyi istediğim için kendime şöyle dedim; 'Belki de Milano'dan yola çıkıp Tokyo'ya gitmek, Japonya'ya geri dönmek için en mükemmel zaman budur.' Japonya’da İtalyanlar için turizm alanında çalışmak, turlar organize etmek ve İtalyanları Japonya’ya götürmeye çalışmak istiyorum" diye konuştu.