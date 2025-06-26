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Muğla'da deniz kazasında yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın İstanbul'a getirildi

Muğla'da deniz kazasında yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın İstanbul'a getirildi

07:2526/06/2025, Perşembe
AA
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Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Bodrum ilçesinde tatil yaparken geçirdiği kazada yaralanan Yalçın'ın, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.


Yalçın, ambulansla getirildiği Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Beraberindeki sağlık ekibiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kontrollü bir şekilde ambulansa alınan Yalçın, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne getirildi.



Vali Davut Gül ve partililer tarafından hastanenin acil servis girişinde karşılanan Yalçın, sedyeyle içeri alındı.











#hasan basri yalçın
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