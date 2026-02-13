Muğla'da kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su taşkınları yaşanıyor

Seydikemer





Seydikemer ilçesindeki Eşen Çayı'nda bazı noktalarda taşkın nedeniyle tarım arazileri suyla doldu. Alaçat Köprüsü önlem amacıyla ulaşıma kapatıldı. Ören Çayı üzerindeki alabalık üretim tesislerinin bazıları da suyun yükselmesi ve sel nedeniyle hasar gördü. Çiftlikte mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.





Çaltıözü ve Güneşli Mahallesi'ni birbirine bağlayan Allıkavak Köprüsü de sular altında kaldı. Ekipler, bölgede daha fazla olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürütüyor.





Seydikemer Kaymakam Vekili ve Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ile Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli olumsuzluk yaşanan bölgelerde inceleme yaptı.





Akdenizli, gazetecilere, ilçede yağış nedeniyle olumsuzluklar yaşandığını, tek tesellinin can kaybı olmaması olduğunu söyledi. Eşen Çayı'nda akıntının kuvvetli olduğunu belirten Akdenizli, "Çay üzerindeki Alaçat Köprüsü, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için alınan karar doğrultusunda geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bölgede önlem alındı." dedi.























