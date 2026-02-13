Muğla'da sağanak sonrası mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı

Akdenizli yaptığı açıklamada, "Yoğun yağışların ardından meydana gelen zararları yerinde inceliyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği ve mağduriyetlerin giderilmesi için tüm ekiplerimiz sahada" dedi. Öte yandan, sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi.