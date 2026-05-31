Muğla’da tır alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre bugün saat 16.00 sıralarında Aydın-Muğla kara yolu Milli Piyango Kız Yurdu önünde seyir halindeki bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü, tırı güvenli şekilde yol kenarına çekerek araçtan indi.



