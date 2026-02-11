Muş-Bingöl kara yolunda mahsur kalan 40 araçtaki yaklaşık 80 kişi kurtarıldı

Yolda kalan tır sürücüsü Arif Selvi, basın mensuplarına, Muş'tan Aydın'a gitmek için yola çıktığını söyledi.





Muş-Bingöl Buğlan Geçidi'nde kardan dolayı mahsur kaldıklarını ifade eden Selvi, şöyle konuştu:





"Dört saatten fazladır buradayız. Sağ olsun Kızılay ekipleri yardım etti. Tırda 40 hayvan var. Bir an önce yerine yetiştirmeye çalışıyoruz. Kar yağışı çok fazla. Karayolları ekipleri yolu yeni temizledi. Yoğun kardan dolayı yine yol kapanıyor. Muş bölgesinde ciddi anlamda bir kar yağışı mevcut. Rabbim tüm şoför arkadaşlara kolaylık versin."















