National Geographic’in '2026 Dünyanın En İyileri' listesinde yer alıyor: Çambaşı Kayak Merkezi sezona hazır

"Kartpostallık görüntülerin olduğu bir yer"





Hatay’dan gelen Müslüm Keseroğlu, Çambaşı Yaylası’nı çok beğendiklerini belirterek, "Burayı sosyal medya üzerinden görüyorduk ve gelmek istedik. Beklediğimiz güzel ve kartpostallık görüntülerin olduğu bir yer. Çok memnun kaldık" diye konuştu.