Ne Erzurum ne de Kars: İşte eksi 21 ile Türkiye'nin en soğuk şehri

IHA
Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, gece saatlerinde termometreleri rekor seviyelere çekti. En düşük sıcaklık eksi 21 ile o şehirde hissedildi.

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, gece saatlerinde rekor düzeyde sıcaklık düşüşlerine neden oldu.


Kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan ve "Tabiatın Kalbi" olarak anılan Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili oldu. Şehir kar yağışının ardından havanın açılmasıyla birlikte şiddetli ayazın etkisi altına girdi. Gece boyunca sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü kentte, dondurucu soğuk günlük yaşamı olumsuz etkiledi.



Araçların camları buzla kaplandı, binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Kent genelindeki göl ve göletlerin yüzeyi tamamen buz tuttu.


EN SOĞUK İLK 3 NOKTA BOLU'DAN


Meteoroloji'nin Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonlarından elde edilen verilere göre, Türkiye'nin en soğuk ilk üç yerleşim yerinin tamamı Bolu sınırları içinde yer aldı.

Abant Gölü Milli Parkı, eksi 21,3 derece ile listenin zirvesinde yer aldı. Gerede ilçesine bağlı Samat köyü, eksi 19,4 derece ile ikinci sırada ölçüldü. Dörtdivan ilçesi ise eksi 18,3 derece ile üçüncü oldu.


Dondurucu soğukların sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdüğü Bolu'da, birçok vatandaş araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.



