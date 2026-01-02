Ne Erzurum ne de Kars: İşte eksi 21 ile Türkiye'nin en soğuk şehri





EN SOĞUK İLK 3 NOKTA BOLU'DAN





Meteoroloji'nin Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonlarından elde edilen verilere göre, Türkiye'nin en soğuk ilk üç yerleşim yerinin tamamı Bolu sınırları içinde yer aldı.

Abant Gölü Milli Parkı, eksi 21,3 derece ile listenin zirvesinde yer aldı. Gerede ilçesine bağlı Samat köyü, eksi 19,4 derece ile ikinci sırada ölçüldü. Dörtdivan ilçesi ise eksi 18,3 derece ile üçüncü oldu.





Dondurucu soğukların sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdüğü Bolu'da, birçok vatandaş araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.







