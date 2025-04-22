Nehir taştı: Koca bölge sular altında kaldı

Kura nehrinin coşmasıyla ovanın sular altında kaldığını söyleyen Ufuk Ürker, ''Bizim için Ardahan'ın denizi. Dağlar halen daha karla kaplı ve kar sularıyla beslenen Kura nehri 3 adet barajı besliyor. Geçen yıla oranla su seviyesi çok yüksek. Şu anda yüzlerce gökçem kuş için beslenme alanı konumunda. Biz her baharda Kura nehrinin taşmasını bekleriz. Ve bereket ve bolluk getireceğine inanırız. Çünkü Ardahan ovasının büyük kısmı mera alanı ve ot verimi hayvancılıkla uğraşan bizler için çok önemli'' dedi.