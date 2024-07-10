Niğde'de sağanak sele neden oldu

VALİLİK SON DURUMU AÇIKLADI





Niğde Valiliği, Bor ilçesi ile belde ve köylerde meydana gelen sel ve su baskınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 14.45 itibarıyla Niğde merkez ve Bor ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle çeşitli bölgelerde sel ve su baskınları yaşanmıştır. Pınarcık köyünde traktörle suya kapılan 2 kişi, AFAD ve Jandarma ekipleri ile İl Özel İdaresi'nden gelen iş makinesi yardımıyla, Merkez Yıldıztepe- Tırhan dağ yolunda araçlarla mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleriyle, Bağlama Kasabası'nın girişinde mahsur kalan bir vatandaş, Bağlama Belediyesi ekiplerince mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmıştır. Hacı Abdullah köyünde sel nedeniyle Bağlama Belediyesi'nden kepçe gönderilmiş ve gerekli çalışmalar yapılmıştır. Merkez Pınarcık köyünde istinat duvarının çökmesi sonucu zarar gören iki araç için zarar tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bor ilçesinde 20 ev ve 2 işyeri su baskınına maruz kalmış, mahsur kalan 4 vatandaş Bor Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle güvenli yerlere alınmıştır. Niğde Merkez'de ise 4 evi su basmış olup, tüm ev, işyeri ve araçlar için zarar tespit çalışmaları sürmektedir" denildi.