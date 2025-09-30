O görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı: Marmaray'da babaya çocuklarının yanında yumruk atan sanığın cezası belli oldu

'İSTEMSİZ BİR ŞEKİLDE VURDUM'





Duruşmada savunma yapan sanık Ekrem Dur, "Olay tarihinde ben Marmaray’a Yenikapı’dan eve gitmek için bindim. Deniz Bey Bostancı taraflarında Marmaray’a binerken, kapının kenarında Zehra isimli kız duruyordu. Takılmadan binmesine rağmen, 'Niye burada duruyorsun, sana takılıp düşeceğiz' deyince, kız yine de, 'Özür dilerim abi' dedi. Hemen arkasında durup yüksek tonla bağırmaya devam etti. Sonra ben inmek için kapıya yaklaştığımda Zehra isimli kızın hüngür hüngür ağladığını gördüm. Deniz Bey de hemen yanındaydı. Ben sakin bir tonla 'Birader üzdün çocuğu, ağlattın. Hoş olmadı bu yaptığın' dedim. O da bağırarak 'Hak etti bunu az bile yaptım. Sana ne, sen ne karışıyorsun, istediğimi söylerim' dedi.