Ölümcül alarm! 'Sülfür gazı' paniği sonrası ekipler harekete geçti, İlkokul ve termal tesisler kapatıldı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde sülfür gazı tespit edilen ilkokul kapatıldı. Kentte kapatılan tüm termal tesisler ise yarın hizmete açılacak.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir ilkokulun asansöründe tespit edilen sülfür gazı sonrası ekipler harekete geçti.
Valilikten yapılan açıklamada, 25 Kasım'da Aziziye ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda asansör bakımı için gelen işçilerin asansör boşluğu zemininde koku hissetmeleri üzerine kokunun doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirildiği belirtildi.
Bunun üzerine okul yönetimi tarafından doğal gaz dağıtım firması ekiplerinin bölgeye çağrıldığı aktarılan açıklamada, "Kokunun kaynağının doğal gaz sızıntısı olmadığı anlaşılarak AFAD ekipleri hızlı şekilde okula intikal ettirilmiştir. AFAD ekiplerinin ölçüm ve incelemeleri sonucu ortamdaki kokunun sülfür gazı (kükürt) kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Asansör tedbir amacıyla kullanım dışı bırakılmış, alana inen merdiven ve koridorlar güvenlik bariyeriyle kapatılmıştır. AFAD tarafından tutulan tutanakta diğer katlarda yapılan ölçümlerde gaz tespit edilmediği, yayılımın asansör boşluğundaki zeminle sınırlı kaldığı belirtilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
TERMAL TESİSLER YARIN AÇILACAK
Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamada, bir süredir kapalı olan termal tesislerin yarın açılacağı bildirildi.
Açıklamada, "Şifa kaynağı termal sularıyla bölgenin önemli sağlık ve turizm değerlerinden biri olan Ilıca Termal Tesisleri, nitelikli hizmet anlayışıyla vatandaşlara ve Erzurum'a gelen misafirlere hizmet sunmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, vatandaşların uzun süredir beklediği Ilıca Termal Tesisleri'nin hizmete kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Hemşehrilerimiz, sağlıklı, konforlu ve güvenli bir ortamda termal imkanlarımızdan diledikleri gibi faydalanabilirler. Kaplıcalarımız, aile kabinlerimiz, VIP havuzlarımız 21 Aralık Pazar günü itibarıyla açık olacak. Hayırlı olsun, sağlıklı olsun, hemşehrilerimize şimdiden sıhhatler olsun."
