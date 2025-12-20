Ölümcül alarm! 'Sülfür gazı' paniği sonrası ekipler harekete geçti, İlkokul ve termal tesisler kapatıldı

Bunun üzerine okul yönetimi tarafından doğal gaz dağıtım firması ekiplerinin bölgeye çağrıldığı aktarılan açıklamada, "Kokunun kaynağının doğal gaz sızıntısı olmadığı anlaşılarak AFAD ekipleri hızlı şekilde okula intikal ettirilmiştir. AFAD ekiplerinin ölçüm ve incelemeleri sonucu ortamdaki kokunun sülfür gazı (kükürt) kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Asansör tedbir amacıyla kullanım dışı bırakılmış, alana inen merdiven ve koridorlar güvenlik bariyeriyle kapatılmıştır. AFAD tarafından tutulan tutanakta diğer katlarda yapılan ölçümlerde gaz tespit edilmediği, yayılımın asansör boşluğundaki zeminle sınırlı kaldığı belirtilmiştir." ifadeleri kullanıldı.







